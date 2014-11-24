Самая большая прибыль в октябре оказалась у Альфа-Банка, Сбербанка и ВТБ 24

Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ 24 продемонстрировали самые высокие показатели по чистой прибыли в октябре, заняв соответственно первое, второе и третье места в рейтинге самых финансово успешных банков по версии портала Банки.ру.

В прошлом месяце Альфа-Банк получил чистую прибыль 12,4 млрд рублей, с начала года она составила 54,7 млрд рублей. Прибыль крупнейшей кредитной организации России — Сбербанка — в октябре составила 7,2 млрд рублей. «Сбер» остается банком с самой высокой прибылью по РФ: на 1 ноября этот показатель составил 294 млрд рублей.

Замыкает тройку банков — лидеров ВТБ 24, «дочка» ВТБ, чья прибыль в октябре составила 6 млрд рублей. Рост с начала года — до 22,4 млрд рублей.

В десятку банков с самой большой прибылью в октябре также вошли банк «ФК «Открытие» (4,7 млрд рублей, до 12,5 млрд рублей на 1 ноября), Банк Москвы (4,2 млрд рублей, до 12,9 млрд рублей) и «Российский Кредит» (плюс 3,8 млрд рублей, до 6,5 млрд рублей).

Кроме того, в топ-10 попали «Югра» (3 млрд рублей), Ситибанк (2,3 млрд рублей), «Национальный Клиринговый Центр» (2 млрд рублей), СМП Банк (санирует Мособлбанк), а также ЮниКредит Банк. Две последние кредитные организации получили чистую прибыль в размере 1,9 млрд рублей и 1,1 млрд рублей соответственно.