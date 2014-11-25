ФГУП «Почта России» выходит на еще один новый для себя рынок, запуская два сервиса денежных переводов онлайн — с банковской карты для выплаты наличными (card2cash) и с карты на карту (card2card). Об этом «Коммерсанту» сообщили во ФГУП. Партнерами почты стали банк «Русский Стандарт» и международная платежная система MasterCard, представители которых подтвердили газете эту информацию.

Услуга card2cash позволит отправлять до 15 тыс. рублей с карт MasterCard и Maestro российских банков в любое из 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, перевод будет доступен на следующий рабочий день. Максимальная сумма перевода на карту по России составит 50 тыс. рублей, за границу — 2,5 тыс. долларов (около 112 тыс. рублей по курсу ЦБ). Перевести средства можно на карты Visa и MasterCard любых банков, а также на American Express и Diners Club International «Русского Стандарта». Для отправки пользователь должен будет указать данные своей карты и реквизиты получателя: номер банковской карты при отправлении card2card, индекс почтового отделения, адрес и Ф. И. О. получателя при переводе card2cash. Комиссия будет в среднем на 30% ниже, чем при стандартных почтовых переводах, заверяют во ФГУП. Так, за безналичный перевод с карты на карту потребитель заплатит 1,8%, а за перевод с получением наличных в почтовом отделении — 2,45%, которые будут делить между собой участники процесса, включая Почту России, эмитента карты, банк-эквайер и платежную систему (их доли не раскрываются).