Минфин рассчитывает, что госбюджет в результате действия закона будет пополняться на 20 млрд рублей в год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс и касающийся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

По закону, который вступит в силу 1 января будущего года, физические и юридические лица, контролирующие иностранные компании, должны представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в них, а также о самих КИК. Российские налоговые резиденты будут обязаны декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании. Минимальный размер прибыли, подлежащей декларации в 2015 году, установлен в 50 млн рублей, в 2016 году — в 30 млн, после 2017 года — в 10 млн.

Контролирующим лицом иностранной организации признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в ней составит в 2015 году более 50%, с 2016-го — 25%. Для российских резидентов, в совместном владении которых находится более 50% контролируемой иностранной организации, индивидуальный порог составит 10%. Закон определяет условия, при выполнении которых иностранная организация может быть признана налоговым резидентом РФ.

На прошлой неделе закон был принят Госдумой, причем в более жесткой версии, чем предлагало правительство. Так, в первом чтении предлагалось, что до 2017 года налог должны были бы платить владельцы не менее 50% долей в КИК. Впрочем, Минфин рассчитывает смягчить антиофшорный закон уже после его принятия. «Те предложения, которые мы готовы были сформулировать, в большинстве своем являются смягчающими нормами, их можно вносить задним числом», – сказал на прошлой неделе ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. По его оценке, объем поступлений в бюджет от налогообложения контролируемых иностранных компаний составит примерно 20 млрд рублей в год.

