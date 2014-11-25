ЮниКредит Банк повысил на 0,75 процентного пункта ставку по вкладу в рублях в рамках специального предложения для посетителей портала.

Вклад «Нам 25+» можно открыть до 31 декабря, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Депозит является накопительным и размещается на любой срок от 270 до 735 дней. Пополнение возможно суммами от 10 тыс. рублей, 300 долларов или 200 евро в течение всего срока, за исключением последних 90 дней. Начисленные ежемесячно проценты выплачиваются вкладчику либо капитализируются, что позволяет получить максимальный доход от сбережений.

«Вклад можно разместить как в рублях, так и в иностранной валюте. Сумма первоначального взноса — 50 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов или 1 тысяча евро, максимальная сумма составляет 8 миллионов рублей, 200 тысяч долларов или евро», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

«Ставка в размере 11,25% годовых, установленная по вкладу «Нам 25+», вне зависимости от срока, является максимальной в рейтинге депозитов с аналогичными условиями в десяти крупнейших банках. Если рассматривать рублевые вклады с аналогичными параметрами в рейтинге банков, входящих по величине в топ-50, то новое спецпредложение тоже оказывается в числе лидеров. С учетом капитализации процентный доход в рублях достигает 12,56%», — добавляет эксперт.

В случае досрочного расторжения договора процентная ставка сохраняется при условии, что средства находились во вкладе свыше 181 дня, добавила эксперт.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.