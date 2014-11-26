Это лишь первый этап, в дальнейшем у НСПК будут и своя карта, и свои протоколы, и свои форматы взаимодействия, считают участники платежного рынка

Для обмена сообщениями между банками – участниками Национальной системы платежных карт (НСПК) будут использованы протоколы Visa и MasterCard американской разработки, выяснил «Коммерсант». Это решение, по информации газеты, закреплено в соответствующем письме НСПК участникам рынка. Таким образом, в создающейся российской НСПК начали появляться полностью иностранные элементы, отмечает издание.

Речь идет о форматах сообщений для передачи информации об операциях по картам этих систем в их центры обработки трансакций. Вопрос о целесообразности их замены встал в связи с тем, что с 31 марта трансакции по картам МПС будут обрабатываться не в центрах Visa и MasterCard за рубежом, а в процессингово-клиринговом центре НСПК в России. И хотя изначально предполагалось использовать компоненты российского производства, чтобы исключить негативное влияние возможных санкций со стороны Запада, было принято решение сохранить иностранные протоколы.

В самой НСПК «Коммерсанту» подтвердили намерение пользоваться протоколами МПС. «Использование форматов и протоколов МПС — естественный и абсолютно легитимный шаг в рамках такого взаимодействия», — отметил руководитель организационно-правового департамента НСПК Олег Тишаков. В MasterCard сообщили, что сотрудничают с НСПК по всем необходимым вопросам. В Visa пояснили: «Чтобы переход на новую систему обработки платежей был максимально эффективным и удобным для наших банков-клиентов, мы взаимодействуем с НСПК по вопросам использования форматов сообщений Visa для внутрироссийских трансакций».

Банкиры подтверждают, что сохранение протоколов для них удобно, поскольку позволит как минимум не усложнять процесс и без того глобальных для рынка изменений. Однако решение ЦБ в пользу иностранных технологий вызвало у участников рынка целый ряд вопросов — от формального соответствия ограничениям по иностранной инфраструктуре в НСПК до сомнений в защите от санкций. Впрочем, по словам Тишакова, «это лишь первый этап, в дальнейшем у НСПК будут и своя карта, и свои протоколы, и свои форматы взаимодействия».