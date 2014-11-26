Портал Банки.ру публикует очередной рейтинг вкладов – 20 лучших предложений от банков из топ-100 по нетто-активам.

Ставки по вкладам продолжают расти. Непростая экономическая ситуация в стране заставляет бороться за средства вкладчиков не только небольшие и средние банки, но и крупные. Найти привлекательные ставки в кредитных организациях из первой сотни уже не составляет труда. Важно отметить, что тренд на повышение ставок сохранится до конца года.

Для оценки вкладов были заданы следующие параметры: минимальная сумма первоначального взноса – до 100 тыс. рублей включительно, срок размещения – один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита – любые. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию о том, на каких условиях предоставляется продукт в других регионах присутствия банка, необходимо уточнять по телефону его справочной службы. Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 12,07% годовых, минимальная – 11%. Средний уровень процентных ставок – 11,52%. Сумма минимального первоначального взноса по депозитам варьируется от 1 тыс. до 100 тыс. рублей. Лидером рейтинга стал депозит «Рекордный» Уральского Банка Реконструкции и Развития – 12,07% годовых. Второе место со ставкой 12% занял вклад «Стандарт» Бинбанка Кредитные Карты. На третьей строчке оказалось два депозита: «Исполнение желаний» банка «Югра» и «Жаркие проценты» Национального Банка «Траст» со ставкой 11,9%.

Большая часть банков, представленных в обзоре, допускают пополнение вклада. Минимальная сумма допвзноса в банках отличается и варьируется от 1 тыс. до 150 тыс. рублей, ограничение по срокам – от 30 до 300 дней до конца действия договора вклада. Стоит отметить, что депозиты «Рекордный» УБРиР, «Максимальный рост» Рост Банка, «Хит сезона» Бинбанка и «Накопительный на 1 год» банка «Центр-Инвест» можно пополнять без ограничений – с любой периодичностью и в любых суммах. Из присутствующих в рейтинге кредитных организаций только два банка разрешают расходные операции. Банк «Югра» по депозиту «Исполнение желаний» допускает только одну операцию частичного снятия в течение всего срока действия вклада и не более 40% от суммы вклада. Расходные операции по вкладу «Все как надо» Локо-Банка возможны в течение последних 100 дней срока вклада. Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада.