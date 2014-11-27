На сайте Интерпола появилось уведомление о розыске экс-владельца Международного Промышленного Банка, бывшего сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Как указывается, он разыскивается российскими судебными органами в связи с уголовным преследованием для отбывания наказания по обвинениям в незаконном присвоении или растрате.

Карточка Пугачева в базе Интерпола представляет собой так называемое уведомление с «красным углом», наличие которого, как поясняли ранее в московском бюро Интерпола, означает, что фигуранту предъявлены обвинения в какой-либо стране и его надо немедленно арестовать (хотя страна, где он находится, может и отказаться это сделать).

Адвокат Пугачева Александр Гофштейн, которому, как выяснила газета «Коммерсант» , было неизвестно о появлении его клиента в списке разыскиваемых Интерполом лиц, категорически отказался говорить о местонахождении своего клиента и о том, поддерживает ли с ним связь. При этом юрист отметил, что его в рамках расследования дела Пугачева ни на какие следственные действия не приглашают.

В начале мая этого года Басманный суд Москвы во второй раз выдал санкцию на заочный арест Пугачева (после того как первое решение отменил Мосгорсуд в связи с наличием процессуальных нарушений). Обвинение заочно предъявлено по статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

По данным следствия, 32 млрд рублей из полученного Межпромбанком в 2008—2009 годах от ЦБ РФ беззалогового кредита объемом почти 40 млрд были выведены на счета подконтрольной Пугачеву компании. У следствия возникли вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный, а затем, выяснив, что он находится за границей, в международный розыск.

Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим МПБ (банк был признан банкротом в 2010 году), в декабре 2013-го подало иск против Пугачева по статье 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» («Ответственность руководителей, членов совета директоров (наблюдательного совета), учредителей (участников) кредитной организации»). Основанием, как указывается в материалах на сайте АСВ , стало незаконное присвоение Пугачевым более чем 2 млрд долларов из средств МПБ. Сам Пугачев отрицает участие в деятельности банка после своего назначения в 2001 году сенатором в Совет Федерации и незаконность соответствующих сделок.