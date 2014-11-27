Портфель банка «Тинькофф Кредитные Системы» становится лучше: «плохие» кредиты заменяются новыми, выданными на основе более жестких требований к заемщикам. Об этом заявил в интервью РБК основной владелец банка Олег Тиньков.

По его словам, банк ужесточил требования к заемщикам в сентябре 2013 года и еще сильнее — в январе 2014-го, что позволило стабилизировать риск. Сейчас банк кредитует только тех, у кого «отношение долга к доходу самое низкое», сообщил Тиньков. Он уточнил, что банк теперь одобряет в лучшем случае 15% заявок, а в 2011 году, бывало, доля одобрений доходила и до 55%.

«Мы не всех еще заменили, но риск стабилизировался — стоимость риска в феврале была 22%, во втором квартале снизилась до 18,7%», — отметил банкир. По его словам, минимизировать риски также помогла модернизация отдела взысканий — не только технологическая, но и идеологическая. В частности, был внедрен так называемый «хард-коллекшн», сообщил банкир.

Рассуждая о качестве кредитного портфеля, Тиньков указал на кризис перекредитования как на явление, с которым Россия ранее не сталкивалась. «Хотя это типично для США, где такой кризис происходит раз в десять лет. Люди закредитовываются, банкротятся, потом платежеспособность восстанавливается — и опять пошел новый цикл. Сейчас они в цикле первого года, с этого года у них пошел рост. В России мы тоже имеем дело с циклом перекредитования: людей просто утопили в кредитах», — сказал банкир. В кризисе перекредитования он обвинил безответственные банки, где акционеры не смотрят за менеджментом. «Менеджмент рад больше кредитов выдавать, потому что у них бонус привязан к объему кредитного портфеля. Вот и выдали человеку миллион рублей, а он и двести-то погасить не может», — описывает ситуацию Тиньков.

Он рассчитывает, что положение дел через несколько лет улучшится. «Сейчас мы должны очиститься, а через два года платежеспособность должна восстановиться», — рассуждает бенефициар ТКС.

Тиньков заверил, что банку должно хватить запаса капитала на прогнозируемое двухлетнее ухудшение ситуации. «По данным Fitch, больше, чем у нас, запас капитала только у Россельхозбанка. Мы — вторые по этому показателю в России. Показатель H1 у нас составляет рекордные 16,5% (по состоянию на 1 октября 2014 года), — пояснил банкир. — Если нам не хватит капитала, то не хватит уже никому».

При этом Тиньков заметил, что ни один из сценариев бизнес-плана банка до 2016 года (их два: пессимистичный и реальный, а позитивного нет, уточнил он) не предполагает, что капитал ТКС будет уменьшаться. Банк не планирует терять деньги ни в 2015-м, ни в 2016 году, оба сценария предусматривают прибыльность, заявил собственник. Ранее озвученный прогноз на 2014 год по чистой прибыли банка по МСФО составляет от 2,9 млрд до 3,4 млрд рублей, напомнил Тиньков.

Он заранее отверг предположения, что банк показывает прибыль, очищая портфель путем перевода просроченной задолженности в новую. Комментируя увеличение объема реструктурированных кредитов на балансе банка (с 1,7 млрд до 2,5 млрд рублей, как указал, задавая соответствующий вопрос, журналист), Тиньков назвал цифры незначительными по сравнению с объемом банковского портфеля в 77 млрд рублей.

«Мифов на рынке много, кто-то, может быть, думает, что мы из-за того, что реструктурируем кредиты, прибыль и показываем... Они все (кредиты) зарезервированы на 100%. Мы вообще никогда не играли с резервами. Мы публичны, нас аудирует PwC, мы имеем рейтинги Fitch и Moody's. Бизнес наш, конечно, хуже, чем год назад, но мы еще не дошли до того, чтобы что-то рисовать. Такой стадии у нас нет. Мы сделали IPO и стали публичными именно благодаря этой традиции. Наш CEO Оливер Хьюз считает, что лучше принять боль на грудь, все показать, а потом расти», — отметил Тиньков.