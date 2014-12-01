ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 2 декабря. Курс доллара повышен на 2,4848 рубля — до 51,8068 рубля (49,3220 рубля на 1 декабря), курс евро — на 3,0317 рубля, до 64,4425 рубля (61,4108 рубля на 1 декабря).

Рубль ставит антирекорды в понедельник на фоне дешевеющей нефти (стоимость январских фьючерсов на Brent в Лондоне опускалась ниже 68 долларов за баррель) после решения ОПЕК не сокращать уровень добычи. По данным Московской биржи на 14:11 мск, сегодняшние (они же и исторические) максимальные курсы сделок составляют 52,7 рубля за доллар и 65,6 рубля за евро.