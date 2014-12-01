Если курс доллара и достигнет 60 рублей, то закрепится он на этом уровне ненадолго, считают аналитики

Сегодня, 1 декабря, российская валюта обновила исторические минимумы. Курс доллара впервые в истории превысил 53 рубля, курс евро — 67 рублей. Эксперты говорят о том, что на валютный рынок «хлынул» поток ликвидности, и прогнозируют высокую волатильность курса в течение месяца.

По словам главного экономиста АФК «Система» Евгения Надоршина, столь значительное снижение стоимости рубля по отношению к доллару и евро объясняется притоком ликвидности на валютный рынок, связанным с окончанием периода налоговых платежей.

«В конце октября закончился период активных платежей, и вместе с упавшей ценой на нефть это сформировало условия для дальнейшего удешевления рубля. Как только снизилась потребность в ликвидности для трансакционных сделок, так сразу часть ее ушла на валютный рынок», — сказал Надоршин.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров отмечает очень высокую корреляцию в последнее время между ценой нефти и курсом доллара. «Причем если еще в понедельник на прошлой неделе экспортеры активно продавали валютную выручку для уплаты налогов в рублях, то начиная со второй половины вторника продажа валюты практически прекратилась, и после этого наблюдался стремительный рост курса доллара, — говорит эксперт. — Решение ОПЕК в четверг лишь усилило давление на рубль: цена на нефть упала до 72 долларов за баррель, и рубль на этом фоне стал сдавать позиции».

Алексей Егоров считает, что в первый день зимы реализовывались тренды, сформированные еще на прошлой неделе, однако он уточнил, что начиная с середины дня скорость падения снизилась. «Нельзя исключать, что на рынок наконец-то вышел Центробанк», — сказал он порталу Банки.ру, подчеркнув, что на данный момент фундаментальным фактором формирования курса рубля является стоимость «бочки» нефти: рынки отыгрывают известия от ОПЕК.

Егоров подчеркнул, что на данный момент оценить возможный объем валютных интервенций со стороны ЦБ очень сложно, так как доллар, достигнув отметки 54 рубля, а евро — 67 рублей, опустились примерно на полтора рубля.

Аналитики считают, что в течение месяца рубль может еще не раз обновить исторические минимумы, но в I квартале 2015 года цены на нефть должны стабилизироваться, а российская валюта — взять курс на укрепление.

По словам Надоршина, в декабре можно ожидать значительной волатильности курса и новых исторических минимумов для национальной валюты.

Аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев обращает внимание на то, что рубль не может падать бесконечно, так как цена на нефть не может упасть ниже стоимости добычи. По его мнению, чтобы рубль смог отыграть потерянные позиции, стоимость барреля должна вернуться в диапазон 3 600–3 800 рублей, как было летом.

В долгосрочной перспективе, считает Михеев, цены на нефть не могут удерживаться ниже 80 долларов за баррель, и котировки Brent вернутся к 90 долларам за баррель в I квартале 2015 года. «Это будет означать возврат курса к отметке 41 рубль за доллар», — резюмирует он.