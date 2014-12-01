Сбербанк, ВТБ 24 и Росбанк не вводили ограничений на продажу наличной иностранной валюты россиянам в связи с продолжающимся ослаблением рубля. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

В понедельник некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что ряд крупнейших банков страны установил лимиты на продажу валюты физическим лицам. Однако в Сбербанке заверяют, что «ограничения на покупку валюты в Сбербанке отсутствуют».



Старший вице-президент, директор казначейства ВТБ 24 Дмитрий Орлов также заявляет, что «никаких ограничений на продажу валюты в офисах банка не вводилось и не вводится». При этом он отмечает, что если в конце прошлой недели продажа населением валюты была чуть выше среднего объема таких операций, а покупка — в пределах нормы, то с понедельника тренд изменился. «На середину понедельника, 1 декабря, выполнен уже дневной объем покупки валюты», — добавляет собеседник Банки.ру.

Как отметил заместитель предправления ВТБ 24 Михаил Кожокин на своей странице в Facebook, «для нежелающих стоять в очередях (в Москве): специализированная касса по обмену валют — ул. Новая Басманная, 37а. Девять валют разных стран без предварительного заказа, в том числе и крупных сумм. Выходные — суббота и воскресенье».

В Росбанке сообщают, что на данный момент кредитная организация не устанавливала ограничений на продажу гражданам наличной инвалюты. В пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что, несмотря на ослабление рубля и рост спроса населения на иностранную валюту, кредитные организации страны не испытывают дефицита валютной ликвидности.



В пресс-службе Райффайзенбанка порталу Банки.ру также сообщили, что ограничений на покупку иностранной валюты не вводилось. «В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в Райффайзенбанке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — уточнили в банке.







Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.





Росбанк ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевые направления деятельности — розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Акционерам-миноритариям принадлежит 0,05% акций фининститута. По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 068,25 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,63 млрд, кредитный портфель — 434,51 млрд, обязательства перед населением — 275,39 млрд.