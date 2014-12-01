Сбербанк, ВТБ 24 и Росбанк не вводили ограничений на продажу наличной иностранной валюты россиянам в связи с продолжающимся ослаблением рубля. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службах кредитных организаций.
В понедельник некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что ряд крупнейших банков страны установил лимиты на продажу валюты физическим лицам. Однако в Сбербанке заверяют, что «ограничения на покупку валюты в Сбербанке отсутствуют».
Старший вице-президент, директор казначейства ВТБ 24 Дмитрий Орлов также заявляет, что «никаких ограничений на продажу валюты в офисах банка не вводилось и не вводится». При этом он отмечает, что если в конце прошлой недели продажа населением валюты была чуть выше среднего объема таких операций, а покупка — в пределах нормы, то с понедельника тренд изменился. «На середину понедельника, 1 декабря, выполнен уже дневной объем покупки валюты», — добавляет собеседник Банки.ру.
Как отметил заместитель предправления ВТБ 24 Михаил Кожокин на своей странице в Facebook, «для нежелающих стоять в очередях (в Москве): специализированная касса по обмену валют — ул. Новая Басманная, 37а. Девять валют разных стран без предварительного заказа, в том числе и крупных сумм. Выходные — суббота и воскресенье».
В Росбанке сообщают, что на данный момент кредитная организация не устанавливала ограничений на продажу гражданам наличной инвалюты. В пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что, несмотря на ослабление рубля и рост спроса населения на иностранную валюту, кредитные организации страны не испытывают дефицита валютной ликвидности.
В пресс-службе Райффайзенбанка порталу Банки.ру также сообщили, что ограничений на покупку иностранной валюты не вводилось. «В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в Райффайзенбанке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — уточнили в банке.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 068,25 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,63 млрд, кредитный портфель — 434,51 млрд, обязательства перед населением — 275,39 млрд.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИмпэксБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 171,34 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 162,14 млрд, кредитный портфель — 695,84 млрд, обязательства перед населением — 454,69 млрд.