Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков находится на максимуме более чем за два года

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов населения, в третьей декаде ноября продолжила расти и достигла 10,37%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Центробанком.

Зафиксированное за последние десять дней месяца значение показателя — максимальное с третьей декады сентября 2012 года (10,68%). В этом году на минимуме в 8,27% ставка находилась в первой декаде февраля.

В топ-10 банков с наибольшим объемом рублевых депозитов физлиц входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

ЦБ рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 более чем на 2 процентных пункта.