Председателем правления Собинбанка с 1 декабря назначен Олег Минаев. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Подчеркивается, что кандидатура нового предправления согласована с регулятором и утверждена советом директоров Собинбанка.

Согласно данным на сайте банка, Олег Минаев родился в 1971 году. В 1993-м он окончил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, с этого же года работает в банковской сфере.

В разное время Минаев занимал руководящие должности в Гута-Банке, банках «Менатеп СПб» и «Россия».