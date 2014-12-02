МЭР ожидает небольшого снижения ВВП или его нулевого роста уже в IV квартале

Министерство экономического развития РФ ожидает, что Россия скатится в рецессию уже в I квартале следующего года. Такой прогноз содержится в обновленной версии базового сценария социально-экономического развития страны на 2014–2015 годы.

«Экономика РФ начнет скатываться в рецессию уже в первом квартале 2015 года», — сказал журналистам во вторник замглавы МЭР Алексей Ведев, представляя обновленный макропрогноз.

По его словам, уже в IV квартале текущего года можно ожидать небольшое снижение ВВП или же его нулевой рост.

При этом чиновник напомнил, что классическое определение рецессии предполагает сокращение экономики два квартала подряд с учетом влияния сезонных факторов.

По итогам 2015 года МЭР прогнозирует падение ВВП России на 0,8% вместо роста на 1,2%, ожидавшегося ранее.