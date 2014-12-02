Начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Ольга Полякова, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее Полякова возглавляла департамент внутреннего аудита Банка России.

В середине июня экс-глава ГУ Центробанка по ЦФО Алексей Плякин (это кресло он занимал с начала года, после ухода Константина Шора) был переведен на должность начальника Волго-Вятского главного управления Банка России в Нижнем Новгороде. И. о. начальника Главного управления Банка России по ЦФО стал Олег Киселев, первый замначальника этого структурного подразделения ЦБ.









