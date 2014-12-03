На фоне санкций к российским банкам из-за конфликта с Украиной платежная система Visa решила оградиться от возможных юридических рисков в России, избавив себя от решений о блокировке карт в отношении тех или иных санкционных игроков. Согласно ее новым правилам, отключать банки она будет только по прямому указанию об отключении, а не в рамках общих санкций, пишет «Коммерсант».

Изменения, которые Visa планирует внести в свои правила работы на российском рынке, опубликованы на ее сайте. Первая поправка меняет формулировку такого действующего сейчас условия участия банка в платежной системе Visa, как отсутствие банка в списках управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Согласно ей, основанием для прекращения участия банка в системе будет не просто его попадание в любой список OFAC (общий ли, секторальный ли и пр.), а лишь оговоренное OFAC непосредственное ограничение работы Visa с каким-либо банком. Как указывают источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, корректировка связана с тем, что не любое попадание банка в списки OFAC препятствует продолжению его работы в платежной системе. Таким образом, Visa сузила в своих правилах условия отключения банков от себя.

Без такой конкретизации ситуация была неопределенной, указывают участники рынка. На практике Visa придерживалась разного подхода к банкам, попавшим под санкции. Так, подвергшиеся наиболее жестким санкциям СМП Банк и банк «Россия» были сразу отключены от системы, а ограниченные лишь в долгосрочном фондировании Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк и Россельхозбанк — нет. Таким образом, оставался риск, что такой дифференцированный подход не соответствует собственным правилам Visa. Это увеличивало неопределенность и для банков — участников системы.

Впрочем, вышеописанное послабление в правилах для банков-участников Visa сопроводила ужесточением. Условием продолжения участия банка в платежной системе будет не только отсутствие конкретного запрета на работу с ним системы со стороны OFAC, но и отсутствие любых других прямых «ограничений на ведение бизнеса со стороны Visa и операторов ее платежной инфраструктуры». Таким образом, сотрудничество банка и платежной системы может быть заблокировано не только из-за прямо направленных на это американских санкций.

«Помимо санкций это могут быть, например, решение суда об аресте счетов банка, претензии налоговиков, решения ЦБ, конфликты с расчетным банком», — указывают источники «Коммерсанта». Например, расширенная формулировка даст Visa право отказаться от работы с нарушителями американского налогового закона FATCA, предполагает один из банкиров.

Когда именно начнут применяться новые правила — неясно. В проекте дата начала применения первой поправки — 30 ноября 2014 года, второй — 13 января 2015 года. Однако по состоянию на 2 декабря поправки так и оставались в статусе проекта, действующая редакция правил изменений не претерпела. В Visa от комментариев отказались. В MasterCard аналогичных действий предпринимать не собираются. «Правила MasterCard опубликованы на российском сайте компании (введены в действие с 24 декабря 2012 года), и в настоящий момент они не требуют изменений», — отметили в пресс-службе компании. Впрочем, в правилах российской MasterCard в качестве стоп-фактора указано несоответствие банка правилам глобальной системы MasterCard, где упоминаются санкции OFAC.