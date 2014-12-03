Небольшой банк из Оренбургской области — Бузулукбанк попросил ЦБ ввести временную администрацию, пишут «Ведомости». Как уточняет газета, меньше чем через месяц его капитала будет недостаточно, чтобы вести банковскую деятельность.

Сообщалось, что Бузулукбанк, в котором почти 16% акций принадлежит местной администрации, через суд требует от ЦБ отменить аннулирование согласования кандидатуры Алексея Асанова, назначенного на должность и. о. предправления. Асанов — четвертый предправления банка за последние полгода, и, согласно документам банка, работать в этой должности он должен был лишь до 15 января, уточняют «Ведомости».

По данным российской отчетности на 1 ноября, капитал банка снизился до 147 млн рублей, пробив регуляторный минимум. Меньше чем через месяц минимальный порог по капиталу для российских банков поднимется до 300 млн, и тем, кто этому показателю не соответствует, придется работать в статусе небанковской кредитной организации. Собирается ли банк увеличивать капитал, газете выяснить не удалось — представитель Бузулукбанка на запрос «Ведомостей» не ответил, а сотрудница кредитной организации отказалась соединить по телефону с Асановым либо с пресс-службой.

Совет директоров банка 28 ноября провел заседание, в повестке которого — «ходатайство Банку России о назначении временной администрации», следует из материалов Бузулукбанка. Пресс-служба ЦБ отказалась от комментариев.

Обычно подобные вопросы не попадают в ленту раскрытия, хотя банки, которые понимают, что столкнулись с трудностями, ведут такой диалог с ЦБ, указывает топ-менеджер среднего российского банка.

«Я такого не помню. Возможно, когда-то и было, но это исключительный случай. Такое теоретически возможно при конфликте акционеров», — говорит гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев. С ним согласен партнер ФБК Алексей Терехов.

В октябре администрация Оренбургской области снизила долю в капитале банка с 25,7% до 16%.

Банки, испытывающие сложности с ликвидностью, часто обращаются в ЦБ с просьбой их санировать или ввести временную администрацию. Так, банк «Смоленский» в конце прошлого года после оттока 15% пассивов, вызванного приостановкой работы карт из-за отзыва лицензии у Мастер-Банка, осуществлявшего процессинг карт «Смоленского», попросил регулятора дать одобрение на финансовое оздоровление банка. Но ЦБ «Смоленскому» отказал и вместо санации вскоре отозвал у него лицензию. Терехов приводит в пример один из банков Екатеринбурга, когда банк просил ввести временную администрацию из-за конфликта акционеров.

Бузулукбанк в середине ноября оспорил в суде предписание ЦБ по расчету обязательного норматива Н6 и формированию резервов, следует из материалов суда. В октябре капитал банка уменьшился почти на 40 млн рублей — ему пришлось признать убыток от переоценки облигаций (в его портфеле были в том числе бумаги «Мечела») и создать резервы.

Раньше банки часто оспаривали расчет нормативов и резервов, однако сейчас невыясненные моменты свелись практикой к нулю, говорит Терехов. По его мнению, судебное рассмотрение таких споров бесперспективно. Если сейчас где-то и случаются подобные прецеденты, заключает он, то только в регионах.