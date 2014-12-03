Уже на этой неделе курс доллара может вырасти до 56—57 рублей, считает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 4 декабря. Курс доллара повышен на 3,6143 рубля — до 54,3821 рубля (50,7678 рубля на 3 декабря), курс евро — на 4,0238 рубля, до 67,2652 рубля (63,2414 рубля на 3 декабря).

В начале валютных торгов на Московской бирже в среду курсы доллара и евро достигли новых исторических максимумов. Котировки американской валюты поднимались до 54,909 рубля, европейской — до 67,9 рубля.

«Очередной раунд ослабления российской валюты происходит на фоне спокойствия на рынке нефти. Brent по-прежнему торгуется выше 70 долларов за баррель. Но даже при таких ценах на нефть, судя по вчерашнему прогнозу МЭР, рубль должен быть еще ниже», — говорит руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. По его словам, уже на этой неделе курс доллара может вырасти до 56—57 рублей, а до конца года — до 60 рублей.

Поддержку доллару против рубля оказывает еще и укрепление американской валюты на международном рынке Forex, отмечает Глеб Задоя. «Рынок с нетерпением ждет завтрашнего заседания Европейского Центробанка, а также пятничной публикации отчета по занятости в США», — добавляет он.