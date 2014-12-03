Курсы доллара и евро, обновившие в начале торгов на Московской бирже в среду исторические максимумы, перешли к снижению.

По состоянию на 12:55 мск стоимость доллара снизилась по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 70,65 копейки и составила 53,1435 рубля. К этому времени курс евро равнялся 65,6 рубля (минус 1,05 рубля).

Между тем в ходе утренних торгов стоимость американской валюты достигала 54,909 рубля, европейской — 67,9 рубля.

Официальные курсы валют на четверг были установлены регулятором со значительным повышением. Курс доллара увеличился на 3,6 рубля — до 54,3821 рубля, курс евро — на 4 рубля, до 67,2652 рубля.

Аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко отмечает, что высокая волатильность курса становится привычным явлением для рынка. «Сегодня мы видим достаточно большой разбег курса, но если мы посмотрим волатильность за последние несколько сессий, то станет понятно, что ничего экстраординарного не происходит», — сказал Савченко. Он отметил, что прошедшие на этой неделе интервенции ЦБ были символическими и не стоит рассчитывать, что благодаря им начнется укрепление рубля.

По словам Савченко, рубль может стабилизироваться при стоимости нефти выше 70 долларов за баррель. «Но пока на сырьевом рынке больше негатива», — считает он. «Я не исключаю, что курс может достигнуть отметки 55 рублей за доллар в течение дня, но стоит отметить, что равновесное, экономически обоснованное значение курса при цене нефти 70 долларов за баррель составляет около 52 рублей за доллар», — сказал эксперт.