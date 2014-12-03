ЯР-Банк повышает ставку по вкладу «Оригами» для посетителей Банки.ру — теперь она составит 11,9% (ранее — 11,25%).

Вклад можно открыть со 2 по 31 декабря на специальных условиях, подав заявку на портале и получив промокод.

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, максимальная — 7 млн. Вклад размещается на один год. Пополнять депозит можно любыми суммами в течение всего срока действия договора, но не менее чем за 30 дней до его окончания. Вкладчик может совершить одну расходную операцию, объем которой не превышает 50% от суммы остатка средств на счете на момент снятия. Неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада.

Проценты выплачиваются по окончании срока. Для свободного распоряжения начисленными процентами оформляется банковская карта Visa или MasterCard Gold без комиссии за выпуск и обслуживание в течение двух лет.

При досрочном изъятии суммы депозита по истечении 180 дней проценты выплачиваются в размере одной второй ставки вклада.

«В аналогичном сегменте вкладов новое спецпредложение ЯР-Банка занимает лидирующую позицию», — отмечает руководитель сектора аналитики и вкладов Банки.ру Юлия Ушева. Эксперт указывает на плюсы нового продукта: это функциональный вклад с приходно-расходными операциями, доступной минимальной суммой, высокой процентной ставкой, возможностью капитализации либо ежемесячного получения начисленных процентов, льготным досрочным расторжением.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.