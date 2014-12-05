Сбербанк снизил 11-месячную доналоговую прибыль на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года — до 381,4 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 15,8%, до 295 млрд. Финрезультаты банка по РСБУ (неконсолидированные, рассчитанные по внутренней методике) приводятся в его пресс-релизе.

Основными факторами снижения чистой прибыли стали значительные расходы на резервы, а также исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании в ноябре (минус 9,7 млрд рублей) и признание с мая 2014 года отложенного налогового обязательства (минус 12,1 млрд) в связи с изменениями правил бухгалтерского учета, поясняется в сообщении.

Чистый процентный доход банка за отчетный период достиг 790,1 млрд рублей, что на 21,1% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Чистый комиссионный доход составил 240,1 млрд рублей (плюс 20,9%). Комиссионные доходы, не связанные с кредитованием, увеличились на 23,1%. Как уточняют в банке, основной вклад в данный рост внесли операции с банковскими картами и операции эквайринга (плюс 32,1%). Также значительно выросли комиссионные доходы от выдачи банковских гарантий, реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса, продажи страховых, пенсионных и инвестиционных продуктов.

Чистый доход по торговым операциям на финансовых рынках за 11 месяцев составил 67,4 млрд рублей, снизившись на 5,7 млрд по сравнению с десятью месяцами текущего года. В том числе оказали влияние вступившие в силу «изменения в положение Банка России № 385-П, согласно которым переоценка валютных вложений в дочерние компании, накопленная с начала 2014 года, в ноябре была частично исключена из статьи доходов по торговым операциям (минус 29,5 млрд рублей). Также в ноябре в составе прочих операционных доходов (статья «доходы / расходы прошлых лет») восстановлена часть отрицательной переоценки, накопленной с момента приобретения дочерних компаний до 2014 года (плюс 19,9 млрд рублей). Совокупный эффект на финансовый результат банка в ноябре составил минус 9,7 млрд рублей». Также банк указывает, что в ноябре «продолжил создавать резервы по валютным кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате девальвации рубля без ухудшения качества самих кредитов. При этом по правилам регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по торговым операциям (плюс 24 млрд рублей)».

В целом операционный доход до совокупных резервов увеличился на 28,8% и превысил 1,1 трлн рублей.



Расходы на совокупные резервы за 11 месяцев 2014 года составили 377,9 млрд рублей против 113,5 млрд годом ранее. Почти 40% расходов на резервы пришлись на октябрь и ноябрь (в ноябре — 66,4 млрд). Основной причиной значительного объема резервирования стало резкое снижение курса рубля по отношению к основным валютам, отмечают в банке. Кроме того, был досоздан резерв по ряду крупных украинских заемщиков в связи с ухудшением ситуации на Украине. «В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,4 раза», — подчеркивается в релизе «Сбера».



Также банк сообщает, что его активы за ноябрь увеличились на 1,153 трлн рублей, или 6,2%; половина прироста пришлась на положительную переоценку валютной составляющей в результате ослабления рубля. С начала года активы возросли на 3,5 трлн рублей, или 21,6%, в основном за счет кредитного портфеля.

В ноябре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму порядка 650 млрд рублей, а всего за 11 месяцев выдано около 6,6 трлн — на 11% больше, чем годом ранее. Корпоративный кредитный портфель за ноябрь увеличился на 640 млрд рублей, с начала года — на 2,2 трлн, или 25,9%, до 10,8 трлн рублей. Частным клиентам в ноябре выдано порядка 135 млрд рублей, с начала года — 1,8 трлн (плюс 13% в годовом выражении без учета оборотов по кредитным картам). Розничный кредитный портфель за ноябрь увеличился на 39 млрд, с начала года — на 682 млрд рублей, или 20,5%, до более чем 4 трлн на 1 декабря. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в ноябре не изменилась и на 1 декабря 2014 года составила 2,4%.

Объем средств юридических лиц в ноябре увеличился на 353 млрд рублей за счет притока на рублевые счета до востребования, а также переоценки валютной составляющей. Рост с начала года составил 983 млрд рублей, или 31,5%. Объем средств физических лиц за месяц вырос на 140 млрд (в основном за счет валютной переоценки), с начала года — на 281 млрд рублей, или 3,5%.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 декабря 2014 года, составляют 1,613 трлн рублей. Величина общего капитала на эту же дату равна 2,266 трлн, следует из релиза. Общий капитал за ноябрь увеличился на 15 млрд рублей за счет прибыли, переоценки привлеченного субординированного долга и перехода на учет вложений в дочерние компании по исторической стоимости. По оперативным данным Сбербанка, на 1 декабря 2014 года его значение норматива Н1.1 (достаточность базового капитала) составляет 8,1% при установленном Центробанком минимуме в 5%, значение Н1.2 (достаточность основного капитала) — 8,1% при минимальных 5,5%, значение Н1.0 (достаточность собственных средств) — 11,4% при минимуме в 10%.

