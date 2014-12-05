Временная администрация по управлению пермским Экопромбанком, назначенная туда Центробанком 18 августа этого года в связи с отзывом у банка лицензии, по итогам обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода активов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, установлено, что в преддверии отзыва у банка лицензии в период наличия проблем с платежеспособностью его руководство и собственники провели операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью. Также произведено списание залогового имущества, выступавшего обеспечением по кредиту на сумму 138,2 млн рублей.

Кроме того, из-за сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе Экопромбанка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме почти 2,651 млрд рублей, следует из релиза ЦБ.

Регулятор напоминает, что Арбитражный суд Пермского края 29 сентября принял решение о признании Экопромбанка банкротом, и уточняет в этой связи, что, по данным временной администрации, стоимость активов банка не превышает 5,323 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами примерно в 6,393 млрд.

Также были установлены факты вывода активов из самарского банка «Приоритет» (потерял лицензию 30 сентября). Он, в частности, выдал необеспеченные кредиты ограниченной группе физлиц, а также юрлицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн рублей; помимо этого в паи кредитного ЗПИФа банка, активы которого практически в полном объеме представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью, было инвестировано 52,1 млн рублей.

Кроме того, временной администрацией выявлен значительный объем операций, в результате которых фиктивно прекращены обязательства заемщиков «Приоритета» по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн рублей, а также реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн.

При этом в период наличия у банка проблем с платежеспособностью его руководители и собственники сняли со своих депозитных счетов в общей сложности 185,3 млн рублей, а кредитные обязательства одного из топ-менеджеров банка на сумму 81,8 млн были прекращены путем предоставления им в качестве отступного земельных участков, рыночная стоимость которых, по мнению Банка России, существенно завышена.

Временная администрация оценила активы «Приоритета» в 972,9 млн рублей при величине обязательств почти в 1,334 млрд. Банк был признан банкротом 30 октября 2014 года.

Еще один банк, из которого, как обнаружил ЦБ, были выведены активы, — московский Кредитимпэкс Банк. Его лицензия была отозвана 26 мая этого года, а 8 сентября он был признан банкротом. Временная администрация оценила его активы в сумму не более 82,9 млн рублей, в то время как обязательства составляют 179,7 млн. Как считают в ЦБ, основной причиной недостаточности средств для удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме является вывод его активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 344,6 млн рублей.

Информация о действиях бывших руководителей и собственников Экопромбанка, «Приоритета» и Кредитимпэкс Банка с признаками уголовного наказуемых деяний направлена в Генпрокуратуру РФ и МВД «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», сообщили в ЦБ.