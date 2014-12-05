Европейский союз внес поправки в постановление о запрете на предоставление долгосрочных кредитов «дочкам» пяти российских банков, разрешающие фининститутам поддерживать стабильное функционирование на территории ЕС, в частности за счет привлечения фондирования с европейского рынка на срок свыше 30 дней. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС в пятницу.

В ответ на украинский кризис ЕС в рамках постановления под номером 833/2014 (приложение III) от 8 сентября ввел ограничительные меры на предоставление кредитов Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и ВЭБу, а также их дочерним структурам на срок более 30 дней.

Однако сейчас ЕС уточнил исключения, при которых российские кредитные организации получат возможность привлечения долгосрочного финансирования с европейских рынков.

«Ограничения не должны касаться кредитов, которые направлены на документально оформленное экстренное финансирование для целей поддержания показателей платежеспособности и ликвидности в адрес юридических лиц, зарегистрированных на территории ЕС, права собственности на которые более чем на 50% принадлежат юрлицам, перечисленным в приложении III», — говорится в документе.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 28 133,77 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 260,56 млрд, кредитный портфель — 18 589,56 млрд, обязательства перед населением — 12 829,91 млрд.

Газпромбанк АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. По состоянию на 30 июня 2018 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 6 347,70 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 697,60 млрд, кредитный портфель — 4 192,23 млрд, обязательства перед населением — 949,19 млрд.