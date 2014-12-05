Скончался основатель и главный акционер банка «Возрождение» Дмитрий Орлов, сообщает Ассоциация российских банков.
«Мы понесли большую утрату, потому что Дмитрий Львович профессионально вел бизнес, был надежным партнером и отличался высокой порядочностью, отзывчивостью и доброжелательностью», — говорится на сайте АРБ.
Дмитрию Орлову был 71 год. От оперативного управления банком он отошел в 2012 году, сохранив место в совете директоров. Председателем правления был назначен Александр Долгополов. Орлову принадлежало 32,03% банка, через компанию Tamarisk Trading — еще 3,41% акций. «Акции останутся в семье и перейдут наследникам. Сын Дмитрия Львовича Николай долгое время работал в банке, дочь Татьяна до сих пор работает и входит в правление», — сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя правления «Возрождения» Андрей Шалимов. Татьяна Орлова в должности члена правления курирует в банке маркетинг и коммуникации.
«Это невосполнимая потеря для всего нашего коллектива и для меня лично, — сказал председатель правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. — Дмитрий Львович создал банк «Возрождение» более 20 лет назад в очень непростое время и превратил его в один из лидирующих финансовых институтов России. Под его руководством банк преодолел все финансовые и экономические кризисы, полностью выполняя свои обязательства. Дмитрий Львович создал сплоченную команду, которая сохранит преемственность стратегии в работе с нашими клиентами и продолжит развивать банк на принципах, заложенных его основателем».
Ассоциация российских банков и Банки.ру выражают соболезнование родным и близким Дмитрия Орлова, а также коллективу банка.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых.
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 285,54 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,51 млрд, кредитный портфель — 181,88 млрд, обязательства перед населением — 152,14 млрд.