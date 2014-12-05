Скончался основатель и главный акционер банка «Возрождение» Дмитрий Орлов, сообщает Ассоциация российских банков.

«Мы понесли большую утрату, потому что Дмитрий Львович профессионально вел бизнес, был надежным партнером и отличался высокой порядочностью, отзывчивостью и доброжелательностью», — говорится на сайте АРБ.

Дмитрию Орлову был 71 год. От оперативного управления банком он отошел в 2012 году, сохранив место в совете директоров. Председателем правления был назначен Александр Долгополов. Орлову принадлежало 32,03% банка, через компанию Tamarisk Trading — еще 3,41% акций. «Акции останутся в семье и перейдут наследникам. Сын Дмитрия Львовича Николай долгое время работал в банке, дочь Татьяна до сих пор работает и входит в правление», — сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя правления «Возрождения» Андрей Шалимов. Татьяна Орлова в должности члена правления курирует в банке маркетинг и коммуникации.

«Это невосполнимая потеря для всего нашего коллектива и для меня лично, — сказал председатель правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. — Дмитрий Львович создал банк «Возрождение» более 20 лет назад в очень непростое время и превратил его в один из лидирующих финансовых институтов России. Под его руководством банк преодолел все финансовые и экономические кризисы, полностью выполняя свои обязательства. Дмитрий Львович создал сплоченную команду, которая сохранит преемственность стратегии в работе с нашими клиентами и продолжит развивать банк на принципах, заложенных его основателем».



Ассоциация российских банков и Банки.ру выражают соболезнование родным и близким Дмитрия Орлова, а также коллективу банка.

