Эксперты сошлись во мнении, что повышение ключевой ставки не окажет существенного влияния на рубль

В четверг на заседании совета директоров Банка России было принято решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 10,5%. Портал Банки.ру попросил аналитиков дать оценку динамики курса рубля и темпа роста инфляции, а также спрогнозировать ответные шаги банков.

Эксперты сходятся во мнении, что увеличение ключевой ставки практически никак не скажется на курсе рубля или инфляции.

Так, начальник управления исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов считает, что ЦБ не ставит себе целью «защищать» определенный уровень по курсу рубля — «ему важнее, насколько падение рубля влияет на разгон инфляции, а именно, на достижение цели по инфляции в 4% в среднесрочной перспективе.

По словам главного экономиста компании «Уралсиб Кэпитал» Алексея Девятова, Центробанк вряд ли сможет серьезно повлиять на инфляцию, которая, по всей видимости, в феврале–марте достигнет уровня 13–14%. Для того чтобы укрепить рубль, необходимо было одномоментное повышение сразу на 500–700 базисных пунктов, считает он. Кроме того, решение Центробанка является формальным, целью была реакция, а не упреждение.

Согласно версии начальника аналитического департамента рейтингового агентства RusRating Александра Овчинникова, ЦБ был обязан отреагировать, повысив ключевую ставку на 25–50 базисных пунктов выше этого уровня, поскольку инфляция по итогам года ожидается на уровне 9,7–9,9%.

Что же касается кредитной и депозитной процентных ставок, Алексей Девятов прогнозирует их безусловное повышение, которое приведет к еще большему замедлению роста кредитования. В то же время в ситуации нарастающего недоверия населения к банкам повышение ставок не сильно повлияет на рост депозитов. «Нет ничего странного в том, что люди будут наращивать объем валютных сбережений «под матрасом», традиционный для кризисных времен», – отметил он.