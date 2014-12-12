Сенат США принял законопроект, который предоставляет право президенту Бараку Обаме вводить новые санкции в отношении России. Кроме того, документ позволяет оказывать военную помощь Украине.

Законопроект был предложен рядом сенаторов — как республиканцев, так и демократов. Он наделяет американского лидера правом введения санкций против «представителей Российской Федерации, а также компаний, контролируемых российским правительством».

В частности, предусматривается возможность «введения санкций в отношении иностранных представителей» в том случае, если глава американского государства «определит, что они делают серьезные вложения в определенные российские проекты, связанные с нефтью».

Также сообщается, что «если президент решит, что «Газпром» забирает значительные объемы газа у стран, входящих в НАТО, а также у таких стран, как Украина, Молдавия, Грузия, то он должен ввести против компании санкции не позднее чем через 45 дней».

Обама также может ввести санкции в отношении «Рособоронэкспорта» и других российских организаций. Законопроект позволяет Обаме предоставлять Киеву прямую военную помощь, на которую в 2015 году может быть потрачено 350 млн долларов.

Кроме того, документ предусматривает выделение помощи сирийской оппозиции. Теперь законопроект должна одобрить палата представителей американского конгресса.