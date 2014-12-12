Исполняющим обязанности главы правления Мособлбанка назначен Денис Малыхин. Ранее занимавший эту должность Максим Егунов уволен по собственному желанию, сообщила пресс-служба банка.

Малыхин начал работать в банковской сфере с 1992 года специалистом валютного отдела Омскпромстройбанка, через пять лет стал заместителем председателя правления этого банка. С 2001 по 2008 год и в 2009—2013 годах работал на руководящих должностях в Россельхозбанке, а затем перешел в СМП Банк. С сентября 2014 года он был заместителем Егунова и входил в правление Мособлбанка.

В конце мая СМП Банк был назначен санатором Мособлбанка. Изначально на санацию предполагалось выделить 117 млрд рублей: 97 млрд — на закрытие «дыры» и еще 20 млрд — в капитал банка. На днях СМП Банк обратился в Агентство по страхованию вкладов с просьбой выделить дополнительные 15,7 млрд рублей на оздоровление Мособлбанка, обосновав это тем, что восстановление забалансовых средств вкладчиков Мособлбанка на балансе кредитной организации произошло в большем объеме, чем предполагалось.



СМП Банк АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка. По состоянию на текущий момент 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу* (Аркадий Ротенберг, владеющий кроме СМП Банка и другими компаниями, является другом Владимира Путина и президентом хоккейного клуба «Динамо», а его брат Борис Ротенберг возглавляет одноименный футбольный клуб.). Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,949% распределены между акционерами-миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 470,04 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 44,37 млрд, кредитный портфель — 150,01 млрд, обязательства перед населением — 159,02 млрд.