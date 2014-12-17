Минфин России планирует ежедневно продавать валюту на рынке.

«Мы начали и будем продолжать», — сказал источник, не раскрыв объем совершенных и планируемых операций.

По его словам, объем валютных остатков на счетах Казначейства России составляет порядка 7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Минфин начинает продажу валютных остатков.

В ночь на вторник Центробанк поднял ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Параллельно увеличены максимальные объемы валютных аукционов РЕПО на срок 28 дней — с 1,5 млрд долларов до 5 млрд. Аналогичные аукционы, но сроком на год, ЦБ будет проводить еженедельно. Кредиты под нерыночные активы и поручительства на срок от двух до 549 дней будут предоставляться по плавающей процентной ставке: ключевая плюс 1,75%.

