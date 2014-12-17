Международные валютные брокеры приостановили торги рублями. Американская торговая площадка FXCM, специализирующаяся на предоставлении услуг розничным клиентам — инвесторам, объясняет решение остановить торги рублем политикой американских банков.

«Банки перестали выставлять котировки по валютной паре доллар/рубль. В таких условиях FXCM больше не может предложить этот инструмент своим клиентам и начинает закрывать позиции», — сказала The Wall Street Journal пресс-секретарь компании Жаклин Клен.

Аналитик брокерской группы FxPro Ангус Кэмпбел подтверждает, что многие крупные американские банки приостановили расчет котировок и предоставление ликвидности по паре доллар/рубль, соответственно, приостановлены и операции на торговых площадках Forex.

«Мы вынуждены это сделать, чтобы защитить самих себя и своих клиентов. Надеюсь, условия на рынке нормализуются, и мы вернем котировки», — подчеркнул он.

Форекс-брокер «Альпари» тоже приостановил торги по паре рубль/доллар. Компания объяснила решение отсутствием ликвидности по этому инструменту.