Портал Банки.ру продолжает исследование рынка кредитования малого и среднего бизнеса. На этот раз мы рассмотрели предложения столичных банков по кредитованию расчетных счетов предпринимателей в режиме овердрафт. Как правило, ставки для бизнесменов устанавливаются банками в индивидуальном порядке в зависимости от финансового состояния бизнеса, наличия и достаточности залогового обеспечения, сумм и сроков кредитования. Для «своих» клиентов банки предусматривают скидки к ставке, сокращают сроки рассмотрения заявок и предоставляют иные льготы. Связано это с тем, что бизнес клиента для них понятен и прозрачен, ведь они отслеживают движение средств по счетам, а также при повторном кредитовании могут судить о кредитной дисциплине заемщика в прошлом.

Нашей задачей было выявить, готовы ли банки, головной офис которых зарегистрирован в Москве, кредитовать клиентов сторонних банков, обратившихся к ним впервые, и на каких условиях. Конечно, обязательным условием заключения кредитного договора является открытие заемщиком расчетного счета в банке-кредиторе и частичное или полное проведение по нему оборотов. В зависимости от величины проводимых оборотов банк может периодически пересматривать величину лимита овердрафта. При составлении обзора мы выбирали кредитные программы, предусматривающие предоставление лимита в размере 2 млн рублей на срок 12 месяцев. Продукты банков были ранжированы по наименьшей процентной ставке. Поручительство физических или юридических лиц необходимо по всем описанным ниже программам.

Первое место занял «Бизнес-овердрафт» Транскапиталбанка с процентной ставкой 12,5% годовых. После одобрения заявки клиент открывает расчетный счет в банке, и, исходя из проводимых по счету оборотов в течение одного месяца, банк предоставляет овердрафт.

На второй строчке — «Овердрафт» Промсвязьбанка со ставкой 13% годовых. Лимит овердрафта — до 30% от чистых кредитовых оборотов по счетам в банках за последние шесть месяцев.

По итогам проведенного исследования наблюдается тенденция к сокращению беззалогового кредитования. Банки в сложившейся экономической ситуации с целью снижения риска невозврата все чаще требуют предоставления от предпринимателей ликвидного залога.

16 декабря 2014 года ЦБ повысил значение ключевой ставки до 17% годовых. Ожидается, что увеличение этого показателя скажется на ставках по кредитным программам банков, которые впоследствии могут быть увеличены.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 15 декабря 2014 года.