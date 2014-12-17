ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Курс доллара поднялся на 6,6339 рубля, составив 67,7851 рубля (61,1512 рубля на 17 декабря). Курс евро вырос на 8,4374 рубля до 84,589 рубля (76,1516 рубля на 17 декабря).

Доллар начиная с 12 декабря, а евро — с 10-го ежедневно обновляют исторические максимумы официальной стоимости в РФ. С начала текущего года по официальному курсу доллар подорожал к рублю в 2,08 раза (с 32,6587 рубля), евро — в 1,88 раза (с 45,0559).



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