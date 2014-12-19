В пятницу были отменены торги иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже. Как сообщили Infobank.by в некоторых белорусских банках, продаваться будет только та валюта, которую сдает население.

Позднее первый заместитель правления Нацбанка страны Тарас Надольный заявил, что до 1 февраля 2015 года полностью приостановлены операции на внебиржевом валютном рынке страны. «С целью концентрации всех валютных потоков предлагается осуществлять консолидацию всех сделок на биржевом валютном рынке — предварительно до 1 февраля будущего года приостановить все операции на внебиржевом валютном рынке», — приводит Интерфакс слова Надольного. Он добавил, что внутренних дисбалансов, связанных с поступлением валютной выручки в страну, не наблюдается, однако повышенный спрос на валюту в республике спровоцирован ситуацией на валютном рынке России, и пообещал, что обменные пункты в ближайшие дни пополнятся наличной валютой. «Мы решаем этот вопрос (нехватки наличной валюты. — Прим. ред.). Валюта заказана в иностранных банках, в ближайшие дни ее будет больше в обменных пунктах. Как говорится, самолеты на подлете», — цитирует слова Надольного РИА Новости.

Утром в пятницу белорусские банки приостановили конвертацию валют в интернет-банкинге, передает корреспондент Infobank.by. Банки получили официальное указание не продавать валюту. В первой половине дня в кассах банка БелВЭБа продавали только ту валюту, которую сдает население. В БНБ-Банке от перегрузки «легла» система, из-за чего стало нельзя не только обменять валюту, но и просто снять деньги с карточки, сообщает Infobank.by.

Банки республики ввели ограничения на валютные операции с использованием банковских платежных карт и приостановили кредитование физических лиц.

Позже регулятор выпустил официальное сообщение о мерах против девальвации. Купить валюту и юридические, и физические лица могут только с 30-процентной комиссией. Банкам рекомендовано до 1 февраля 2015 года не выдавать кредиты. Курс доллара от Национального банка останется прежним. Экспортеры должны продавать на бирже 50% валютной выручки.