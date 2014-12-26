НБ «Траст» будет присоединен к банку «ФК Открытие» до 31 декабря 2020 года

Совет директоров Банка России утвердил изменения в план участия АСВ в предупреждении банкротства НБ «Траст». Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

Инвестором был выбран банк «ФК Открытие». Согласно плану, санатор установит контроль над «Трастом» и присоединит его к себе до 31 декабря 2020 года.

Как отмечается в сообщении на сайте АСВ, ключевыми критериями при отборе инвестора были наименьший размер средств, выделяемых агентством на финансовое оздоровление НБ «Траст», а также устойчивое финансовое положение кандидата, опыт работы по кредитованию населения, наличие опыта санации и интеграции банков.

АСВ за счет кредита ЦБ предоставит НБ «Траст» заем в размере до 99 млрд рублей сроком на 10 лет «на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств». При этом санатор получит за счет кредита Банка России заем на поддержание ликвидности «Траста» в размере до 28 млрд рублей на шесть лет.

Измененный план санации предусматривает снижение уставного капитала банка «Траст» до 1 рубля и проведение последующей рекапитализации в пользу инвестора, что позволит последнему стать основным акционером.



В ЦБ подчеркивают, что реализация мероприятий по финансовому оздоровлению обеспечивает бесперебойное обслуживание банком «Траст» кредиторов и клиентов, в том числе проведение расчетов и платежей.

«АСВ будет осуществлять полный контроль за ходом финансового оздоровления на основании генерального соглашения, заключаемого с инвестором и предусматривающего регулярное предоставление исчерпывающей информации о финансовом состоянии банка», — говорится в сообщении агентства.



«Мы обладаем значительным многолетним опытом приобретения и интеграции активов, в том числе в рамках мер по финансовому оздоровлению, — отметил президент банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев. Санация банка позволяет максимально защитить интересы его клиентов, что оказывает положительное воздействие на стабильность всей банковской системы. Для группы «Открытие» участие в данном проекте также является возможностью увеличить клиентскую базу и укрепить позиции в сегменте банковской розницы».



Совет директоров Банка России принял решение о санации НБ «Траст» 22 декабря. Сообщалось, что в рамках плана финансового оздоровления АСВ за счет кредита Банка России предоставит «Трасту» финансовую помощь на поддержание ликвидности в размере до 30 млрд рублей. Санатором может стать один из крупных российских банков, уточнял регулятор. В самом банке «Траст» заявляли, что в текущих условиях решение о санации является «наиболее благоприятным» как для клиентов, так и для самого банка.

По словам заместителя председателя Банка России Михаила Сухова, НБ «Траст» не смог справиться с оттоком вкладов, его ликвидности не хватило на то, чтобы выполнить обязательства перед клиентами. «Регулятор посчитал принципиально важным в нынешних условиях не допустить неплатежеспособности банка, входящего в третий десяток российских банков по размеру активов и обязательств перед клиентами», — заявлял он порталу Банки.ру.

О том, что санировать «Траст» будет банк «ФК Открытие», ранее на этой неделе со ссылкой на источники сообщала газета «Ведомости». Также в СМИ появилась информация, что банк «ФК Открытие» может получить на финансовое оздоровление «Траста» 99 млрд рублей.

Национальный Банк «Траст» ПАО «Банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99,9% акций банка принадлежит ЦБ РФ. В настоящий момент на базе банка формируется платформа по консолидации непрофильных активов (в том числе в рамках присоединения АО «Рост Банк»). В планах банка работа с проблемными и непрофильными активами, их последующая реализация с целью возврата части денежных средств.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 018,64 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -917,52 млрд, кредитный портфель — 642,57 млрд, обязательства перед населением — 6,42 млрд.