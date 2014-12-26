Международная платежная система MasterCard приняла решение вслед за Visa отключить российские банки, действующие в Крыму, от своих сервисов. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе MasterCard.

«В связи с санкциями США, объявленными против Крыма, MasterCard уведомила российские банки о необходимости приостановки операций с картами на территории Крыма», — сказали в пресс-службе.

Между тем в MasterCard не уточнили, насколько долгими будут эти ограничения и при каких условиях они могут быть сняты.



Ранее в пятницу другая платежная компания — Visa отключила российские банки в Крыму. В Visa пояснили порталу Банки.ру, что санкции правительства США «запрещают компаниям Visa International Service Association, Visa USA Inc. и Visa Inc. оказывать услуги, а также прямо или косвенно способствовать проведению трансакций в Крыму». Однако в компании утверждают, что данные ограничения будут сняты, если санкции против Крыма прекратят свое действие.