Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 23 ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», сообщает сайт Кремля.

Законом предусматривается возможность размещения до 10% средств Фонда национального благосостояния в российских кредитных организациях, объем капитала которых составляет не менее 100 млрд рублей, на субординированных депозитах либо в субординированные облигации этих кредитных организаций.

Закон дополняет статью 241 Бюджетного кодекса РФ положением, в соответствии с которым в случаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете, имущественный взнос Российской Федерации в Агентство по страхованию вкладов может осуществляться путем передачи облигаций федерального займа до 1 трлн рублей. Федеральным законом также вносятся соответствующие изменения в статьи Бюджетного кодекса, устанавливающие предельный объем выпуска государственных ценных бумаг и верхний предел государственного внутреннего долга России.

Как отметил в ходе обсуждения в верхней палате парламента заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, на докапитализацию будет иметь право любой банк, но в пределах суммы его основного капитала. При этом сенаторы рекомендовали совету директоров АСВ обеспечить справедливый доступ банков к выделяемым средствам, а также учитывать репутацию и характер деятельности кредитных организаций в последние месяцы, передает ТАСС.