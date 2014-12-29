«Если ЦБ пойдет на льготные кредиты для промышленности, тогда эффект от повышения ключевой ставки будет минимальным», – считает Алексей Кудрин

Накрывший Россию кризис будет отличаться от предыдущих по остроте и длительности, считает бывший министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Если власти продолжат совершать ошибки и не приступят к экстренным реформам в экономике, страну «ждут отрицательные темпы роста на ближайшие два–четыре года, может, и больше», считает он. Центробанк же, по мнению бывшего министра финансов, должен сосредоточиться исключительно на собственных функциях.

Та антикризисная программа, которая эффективно сработала в 2008 году, в нынешний кризис может не привести к гарантированным результатам, считает Кудрин. Взять и повторить ту программу сейчас «было бы ошибкой».

Власти же как раз собираются реанимировать пакет антикризисных мер 2008–2009 годов, рассказывал на прошлой неделе в интервью РБК министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Необходимо увеличение объемов бюджетных гарантий и упрощение механизмов их предоставления по аналогии с теми, которые были в 2008 году для системообразующих предприятий реального сектора», – заявил министр.

У правительства еще есть шанс переломить ситуацию, но для этого нужно возвращать доверие к себе российского бизнес-сообщества, считает Кудрин: «Доверие к политике государства и правительства, а не только к антикризисным мерам». Но пока доверия к политике властей нет.

Центробанк же должен сосредоточиться исключительно на собственных функциях, полагает Кудрин: «Если ЦБ пойдет на льготные кредиты для промышленности, тогда эффект от повышения ключевой ставки будет минимальным. ЦБ должен думать исключительно о денежной политике, о курсе и об инфляции, а не о поддержке отдельных отраслей».