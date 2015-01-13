Бинбанк приобретает Уралприватбанк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что сделку планируется завершить до февраля 2015 года, ее сумма не разглашается. Бинбанк после завершения сделки расширит тем самым розничный бизнес и региональное присутствие.

Бинбинк также принимает на себя все обязательства Уралприватбанка перед клиентами и гарантирует их своевременное исполнение.

В декабре совет директоров Банка России выбрал Бинбанк санатором пяти банков группы «Рост»: Рост Банка, банка «Кедр», СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка и Аккобанка. Как сообщалось ранее, банк «Рост» так и не получил от ЦБ согласия на реорганизацию в форме присоединения к нему БайкалИнвестБанка, Смоленского Акционерного Банка, Тверьуниверсалбанка и Уралприватбанка. Кроме того, планировалось, что акционеры Уралприватбанка откажутся от его полного ребрендинга — кредитная организация должна была функционировать в формате филиала «Уралприват» Рост Банка.