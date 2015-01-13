Собинбанк, дочерняя структура банка «Россия», прекратит с 31 января обслуживание пластиковых карт. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кредитной организации.

«Привязанные к картам счета продолжат работать в режиме текущего счета», — отмечается в сообщении. Также предусмотрен алгоритм действий по погашению кредитов для заемщиков банка. За более подробной информацией клиентам предлагают обращаться в кол-центр, но в настоящее время он не отвечает на звонки.

В пресс-службе Собинбанка порталу Банки.ру пояснили, что решение прекратить обслуживание пластиковых карт связано с тем, что банк сворачивает работу с физлицами. «Прекращение обслуживания банковских карт связано с реализацией Собинбанком мероприятий, направленных на оптимизацию бизнеса. Банк планирует сосредоточиться на работе с юридическими лицами на российском рынке», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, какое количество карт эмитировал банк.

С 1 декабря 2014 года Собинбанк прекратил выпуск и перевыпуск банковских карт.

Напомним, что весной прошлого года Собинбанк как дочерняя структура банка «Россия» попал под ограничения со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard. Эмитированные Собинбанком карты обслуживались только в его банкоматах и терминалах банков — партнеров по Объединенной расчетной системе.