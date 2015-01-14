Силуанов считает, что бюджет понесет потери в 3 трлн рублей при цене на нефть в 50 долларов

При цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджета РФ оцениваются в 3 трлн рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Нам надо подстраивать наши возможности. Не может государство тратить столько, сколько при цене 100 долларов за баррель. Нам нужно корректировать наши траты. Не замечать этого нельзя. Иначе мы проедим вначале резервы, потом будем занимать у ЦБ. Этого категорически нельзя допустить», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, необходимо обеспечить исполнение основных обязательств бюджета в 2015-м. «Будем выходить в Госдуму с урезанием всех расходов на 10%, кроме оборонных. Это приведет к сокращению расходов на 1 триллион, но этого недостаточно», — указал министр финансов.

Он также отметил, что Россия стала заложницей мягкой бюджетной политики прошлых лет. «Эта ситуация могла бы быть лучше, если бы мы подготовились. Нам не нужно было ориентироваться на незаработанные нефтегазовые доходы. Надо было ориентироваться на более скромные доходы», — сказал он.