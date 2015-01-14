Греф: при среднегодовой цене на нефть 43–45 долларов за баррель «банковский кризис будет масштабнейший»

России не избежать масштабного банковского кризиса в случае сохранения цен на нефть на уровне около 45 долларов за баррель, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене (на нефть. — Прим. ред.) — 43–45 (долларов за баррель. — Прим. ред.)», — сказал Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что при цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджета РФ составят около 3 трлн рублей в 2015 году.

«Мы считаем, что при цене на нефть 50 долларов за баррель, которой сейчас уже нет, но если брать в среднем для оценки текущего года, то у нас потери доходов около трех триллионов рублей», — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в среду.