Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за год на 27,2%

Номинальный курс рубля к доллару США снизился по итогам декабря 2014 года на 40,6% в годовом выражении (к декабрю-2013), реальный — на 34,4%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2014 года».

Собственно за декабрь (по отношению к ноябрю 2014 года) номинальный курс рубля к доллару уменьшился на 17,2%, реальный — на 14,6%, а квартальное ослабление (за IV квартал 2014-го по отношению к предшествовавшему кварталу) составило 23% и 19,9% соответственно.

Средний номинальный курс доллара к рублю в декабре равнялся 55,41 рубля, средний курс 2014 года составил 37,97 рубля за доллар.

К европейской валюте рубль ослаб в годовом выражении на 34,1% по номинальному курсу и на 26,7% — по реальному. Только за последний месяц года рубль просел к евро на 16,2% по номинальному курсу и на 13,8% — по реальному, а в IV квартале 2014-го (по отношению к предыдущим трем месяцам) — на 18,3% и 15,4% соответственно.

В декабре средний номинальный курс евро составил 68,32 рубля, средний годовой курс — 50,46 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился в годовом выражении на 32,7%, реальный — на 27,2%; по сравнению с ноябрем-2014 в декабре зафиксировано ослабление номинального и реального эффективных курсов российской валюты на 15,7% и 13,5% соответственно.