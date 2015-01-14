Номинальный курс рубля к доллару США снизился по итогам декабря 2014 года на 40,6% в годовом выражении (к декабрю-2013), реальный — на 34,4%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2014 года».
Собственно за декабрь (по отношению к ноябрю 2014 года) номинальный курс рубля к доллару уменьшился на 17,2%, реальный — на 14,6%, а квартальное ослабление (за IV квартал 2014-го по отношению к предшествовавшему кварталу) составило 23% и 19,9% соответственно.
Средний номинальный курс доллара к рублю в декабре равнялся 55,41 рубля, средний курс 2014 года составил 37,97 рубля за доллар.
К европейской валюте рубль ослаб в годовом выражении на 34,1% по номинальному курсу и на 26,7% — по реальному. Только за последний месяц года рубль просел к евро на 16,2% по номинальному курсу и на 13,8% — по реальному, а в IV квартале 2014-го (по отношению к предыдущим трем месяцам) — на 18,3% и 15,4% соответственно.
В декабре средний номинальный курс евро составил 68,32 рубля, средний годовой курс — 50,46 рубля за евро.
Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился в годовом выражении на 32,7%, реальный — на 27,2%; по сравнению с ноябрем-2014 в декабре зафиксировано ослабление номинального и реального эффективных курсов российской валюты на 15,7% и 13,5% соответственно.Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют 36 ключевых торговых партнеров России, крупнейшими из которых по состоянию на февраль 2014 года (последние данные ЦБ, использовавшиеся для расчета основных производных показателей обменного курса рубля в 2014 году) являются Китай, Нидерланды, Германия, Италия и Украина.