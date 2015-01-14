«Мы считаем стрессовый сценарий… потому что ситуация уже достаточно близка к такому», — сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

Банк России разрабатывает очередной стрессовый сценарий развития экономики РФ при снижении цены барреля нефти до 40 долларов. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума в среду сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Мы считаем (стрессовый сценарий. — Прим. ред.) при цене нефти в 40 долларов за баррель, потому что ситуация уже достаточно близка к такому. Мы полагаем, что нужно посмотреть», — сказала Юдаева.

В декабрьском докладе Банка России о денежно-кредитной политике был описан стресс-сценарий развития экономической ситуации до 2017 года при падении стоимости нефти до 60 долларов за баррель, предполагающий спад ВВП на 4,5—4,7% в 2015 году и на 0,9—1,1% в 2016-м с последующим восстановлением роста до 5,7% ВВП в 2017 году. Теперь этот прогноз, видимо, уже неактуален. В конце 2014 года котировки нефти упали ниже 60 долларов за баррель, спровоцировав ослабление рубля и резкий рост курсов доллара и евро.