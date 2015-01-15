В случае реализации худшего сценария развития экономики России, при котором стоимость барреля нефти снижается до 45 долларов, ВВП страны вернется на траекторию роста только в 2016 и 2017 годах. Такую оценку озвучил в интервью телеканалу Bloomberg министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

«Если цена на нефть опустится до 45 долларов за баррель и продержится весь 2015 год, то реальное снижение ВВП будет около 4–5%. Я думаю, это худший из возможных сценариев, так как мы считаем, что нефть будет выше, чем сейчас, — сказал Улюкаев. — В этом случае динамика ВВП может оказаться положительной в 2016–2017 годах».

Еще в среду замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев предупредил о том, что при фиксации среднегодовой цены нефти в диапазоне 40–60 долларов за баррель в нынешнем году экономика России может сократиться на 3–5%. Глава МЭР данные оценки подтвердил, уточнив, что при 45 долларах за «бочку» «черного золота» ВВП страны уменьшится на 4–5%.

Доллар же при такой стоимости нефти может стабилизироваться на уровне 60–70 рублей, привел оценку Алексей Ведев.

Кроме того, замминистра предупредил, что экономика России может сократиться более чем на 1% уже в I квартале текущего года, однако причиной этого станет не столько цена нефти, сколько снижение потребительской активности граждан и рост инфляции.

Со своей стороны Центробанк уже разрабатывает очередной сценарий развития экономики РФ в рамках «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» на ближайшие три года. Новый стрессовый сценарий исходит из 40 долларов за баррель нефти, сообщила в среду первый зампред регулятора Ксения Юдаева.