Белоусов: если не произойдет потрясений на рынке нефти, то курс рубля стабилизируется

Российская валюта имеет все шансы для стабилизации и последующего укрепления, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Рубль вошел в зону стабилизации. Сейчас созданы все фундаментальные условия для разворота тренда, но мы понимаем, что курс сейчас является не столько фундаментальным фактором, сколько психологическим. Вопрос в том, как сейчас будет удержано доверие участников валютного рынка. В этой связи нам еще предстоит пройти некий период вызова, если не сказать агрессии, связанный с изменением рейтингов. Хотя, по моим ощущениям, рынок уже отыграл эти изменения», — отметил Белоусов.

По его словам, если не произойдет потрясений на рынке нефти, то курс рубля стабилизируется.

«Если не произойдут существенные потрясения на рынке нефти, а на мой взгляд, для этого нет оснований, то для стабильности рубля и его укрепления созданы все условия», — сказал Белоусов.