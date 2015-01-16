Владелец группы Solvers Олег Малис подал в суд на основателя ГК «Связной» Максима Ноготкова. Как стало известно РБК, Малис жалуется на то, что Ноготков блокирует передачу контрольного пакета акций Trellas, который Solvers должна получить после переуступки долга «Онэксимом» и НПФ «Благосостояние». О том что Малис ведет тяжбы с Ноготковым в судах Лондона и Кипра, где зарегистрирован Trellas, РБК рассказали два источника, близких к «Онэксиму», и два источника, близких к кредиторам Ноготкова и принадлежащих ему через Trellas компаний.

«Акции Trellas, после того как «Онэксим» и «Благосостояние» переуступили долг Ноготкова группе Solvers, были заморожены. Максим дал передаточное распоряжение об отчуждении акций в пользу нового кредитора, но потом сразу же его отменил», — рассказывает источник, близкий к кредиторам Ноготкова. «Формально акции Trellas уже не Ноготкова, но еще и не Малиса, Ноготков пытается выиграть время», — отмечает он.

Через Trellas Ноготков владел своими активами, самые крупные из которых — ГК «Связной», Связной Банк, Enter и Pandora. Акции Trellas были заложены по бридж-кредиту от «Онэксима» в размере 120 млн долларов, Ноготков не смог расплатиться по нему в ноябре прошлого года, в результате «Онэксим» сообщил, что совместно с НПФ «Благосостояние» забирает 90% ГК «Связной». Однако Ноготков отказался подписывать необходимые документы для завершения сделки. Тогда «Онэксим» переуступил задолженность группе Solvers Малиса. Как рассказывал РБК в декабре Малис, Solvers претендует на все активы Trellas, включая Связной Банк. Он также говорил тогда, что по решению суда на Кипре все активы заморожены в качестве обеспечения под требования компании, входящей в «Онэксим».

Малис и Ноготков не подтвердили, но и не опровергли наличие судебного иска, отказавшись от комментариев. На сайтах судов Лондона информация об иске еще не появилась.