Платежная система MasterCard с 1 апреля переходит с фиксированного тарифа межбанковской комиссии за снятие наличных в банкоматах российских банков на процентный. Соответствующее заявление MasterCard распространила в бюллетене от 9 января, направленном банкам-участникам, пишет «Коммерсант».

Речь идет о ситуации, когда гражданин снимает наличные в банкомате стороннего банка. За такую операцию банк, выпустивший карту (эмитент), должен уплатить комиссию банку — владельцу банкомата (эквайеру). Ее размер устанавливается платежной системой. До сих пор он был фиксированным — 35—45 рублей за одну операцию. Теперь фиксированная комиссия MasterCard меняется на процентную и составит 0,5% от суммы снятия. Фактически это означает снижение комиссии, так как в среднем по рынку в «чужих» банкоматах граждане снимают менее 7 тыс. рублей.

В MasterCard рассчитывают, что снижение межбанковских комиссий приведет к сокращению стоимости услуг и для граждан. Сейчас за снятие наличных в «чужом» банкомате граждане платят комиссию банку-эквайеру. При этом размер платежа банк не согласовывает с платежными системами, отмечает газета.

Так, за снятие наличных по стандартным дебетовым картам международных систем Сбербанк взимает 1% от суммы операции (минимум 100 рублей), Альфа-Банк — 1—1,25% (минимум 99—119 рублей), ВТБ 24 — 1% (минимум 300 рублей). «Когда держатель карты снимает средства в банкомате стороннего банка, эмитент его карты, уплатив сервисную комиссию эквайеру, берет с держателя комиссию, которая тем ниже, чем ниже соответствующая межбанковская ставка», — говорит глава MasterCard в России Илья Рябый.



Дата вступления новых тарифов в силу совпадает с датой передачи MasterCard процессинга по внутрироссийским трансакциям в Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако в обеих компаниях отрицают наличие связи между этими событиями, отмечает «Коммерсант». «Это исключительно инициатива самой MasterCard», — заявили в НСПК. В MasterCard уверяют, что это решение обсуждалось два года.

И все же, по мнению банкиров, косвенная связь с передачей процессинга в НСПК есть. Дело в том, что новый размер комиссии сопоставим с аналогичной комиссией платежной системы «ОРС» (0,45%), которая обрабатывает операции по картам международных систем в России. Сейчас в ОРС (Объединенная расчетная система) участвуют 200 кредитных организаций с 40 тыс. банкоматов. Выравнивание комиссий международных игроков с ОРС делает для банков участие в ней фактически бессмысленным. «MasterCard же таким образом вернет себе потерянный трафик и сможет частично компенсировать сокращение прибыли из-за передачи процессинга в НСПК», — говорит один из собеседников газеты «Снижая тарифы, MasterCard будет конкурировать и с Visa в части эмиссии, а в будущем — и с НСПК, когда она начнет эмитировать карты», — говорит независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.



