СБ Банк установил ограничения на получение наличных денежных средств через банкоматы и кассы, приостановил прием новых частных депозитов, а также временно прекратил осуществлять переводы с карт. Как выяснил портал Банки.ру, данные меры направлены «прежде всего на защиту интересов кредиторов и вкладчиков».

О том, что СБ Банк приостановил прием новых вкладов, пишут посетители портала Банки.ру. Так, читатель под ником AntonMoscow сообщает, что уже неделю не может открыть в кредитной организации вклад. «Не могу целую неделю открыть депозит, то у них касса закрыта, но это, конечно, моя вина, не посмотрел на сайте, то они вообще счета не открывают без предупреждений», — заявляет посетитель портала.

Другие посетители сообщают о том, что не проходят платежи по картам «Судостроительного». Кроме того, сам банк сообщил о введении с 16 января 2015 года особого режима получения наличных в офисах и банкоматной сети. Так, с прошлой пятницы держатели карт кредитной организации могут снять в кассах и устройствах самообслуживания не более 40 тыс. рублей в сутки.

В кол-центре подтверждают информацию об установленных лимитах и ограничениях. При этом в банке заверяют, что проведение платежей по карточкам может быть восстановлено уже в понедельник или во вторник.

В пресс-службе СБ Банка от комментариев отказались.

Напомним, что на прошлой неделе СБ Банк ограничил выдачу частных вкладов и приостановил проведение платежей юрлиц. Это было связано, по мнению экспертов, с ухудшением экономической ситуации в России в конце декабря прошлого года, а также с высокой зависимостью кредитной организации от фондирования со стороны ЦБ.

Руководитель информационно-аналитического отдела портала Банки.ру Сабина Хасанова также отмечает, что СБ Банк в ноябре 2014 года нормативы регулятора не нарушал (отчетность за декабрь еще не опубликована. — Прим. ред.). Однако эксперт указывает на значительный объем вложений «Судостроительного» в ПИФы в портфеле ценных бумаг.



По сообщениям некоторых СМИ, банк в прошлую субботу открыл картотеку неисполненных платежей, что может свидетельствовать о нехватке денежных средств на расчетных счетах кредитной организации.

