Банки.ру предлагает посетителям портала возможность следить за динамикой курсов основных мировых валют на торгах Московской биржи.

В разделе «Курсы обмена валют» теперь размещены графики хода торгов по доллару и евро на Московской бирже. Данные обновляются один раз в минуту, отражая ход торговой сессии с 15-минутной задержкой.

Сервис запущен в рамках информационного сотрудничества Банки.ру и Московской биржи.

«На Банки.ру доступна вся информация об актуальных курсах валют: официальных и обменных (в каждом конкретном банке), — рассказывает руководитель департамента развития информационных продуктов портала Алексей Пучков. —Благодаря новому сервису можно наблюдать непосредственно за процессом формирования этих курсов. Это поможет нашим пользователям лучше ориентироваться в ситуации на валютном рынке и принимать взвешенные решения по управлению личными финансами».

В ближайшее время в сервисе появятся дополнительные возможности: просмотр графиков курсов за последние три дня и данных об объемах сделок на внутреннем валютном рынке.