Международная платежная система MasterCard объявила банкам о двукратном увеличении комиссий, взимаемых с банков по трансграничным операциям. Кроме того, изменения затронут и внутрироссийские трансакции, пишет «Коммерсант».

Платежная система направила банкам очередное уведомление об изменении своих тарифов, которые вступят в силу с апреля, рассказали газете несколько банкиров. «Мы получили очередной бюллетень от MasterCard, в нем много негативных для нас изменений. Основное — по трансграничным операциям», — говорит топ-менеджер одного из банков. По его словам, стоимость процессинга по ним для банков-эмитентов выросла наиболее заметно — в 2,3 раза, с 0,175% до 0,4% за одну операцию. В случае же если российский банк обслужит карту, выпущенную иностранным банком, комиссия будет еще выше и составит 0,5% (повышение в 2,8 раза).

В отличие от внутрироссийских трансакций, процессинг которых международные платежные системы (МПС) передают в Национальную систему платежных карт (НСПК), трансграничные операции МПС продолжат осуществлять сами. При этом о проведении НСПК таких операций речь в обозримой перспективе не идет. Таким образом, за счет конкурентного преимущества в сегменте трансграничных операций МПС, по сути, смогут компенсировать часть прибыли, которую теряют с принудительной передачей процессинга в НСПК, отмечает издание.

Кроме того, изменения затронут и внутрироссийские трансакции. «MasterCard отказалась от привязки тарифов на авторизацию и клиринг как по трансграничным, так и по внутрироссийским операциям к их количеству (чем больше количество, тем дешевле одна операция) и перешла к линейной шкале, которая зависит только от суммы операции», — говорит другой собеседник «Коммерсанта».

Изменение тарифов газете подтвердили и в MasterCard. «Снижены комиссии по внутрироссийским операциям, введена другая система начисления, которая, мы уверены, будет еще удобнее для наших партнеров», — заявили там. Впрочем, по словам банкиров, снижение коснется лишь банков с небольшим количеством операций по картам (до 200 тыс. трансакций в неделю). Например, сейчас они платят 0,01 евро за обработку операции на сумму до 100 евро, а будут — 0,009 евро. При этом для банков, лидирующих по количеству трансакций, это повышение, так как теперь им придется платить МПС больше за каждую из них. Сейчас крупнейшие банки с большими оборотами платят за авторизацию аналогичной операции 0,0075 евро.

Изменение тарифов МПС в связи с передачей процессинга в НСПК было одним из самых острых вопросов, волновавших банкиров с момента объявления о необходимости локализации процессинга по их картам летом 2014 года, отмечает «Коммерсант». Накануне стало известно о пересмотре межбанковской комиссии, которую банк-эмитент платит банку-эквайеру за снятие наличных в «чужом» банкомате. MasterCard отказалась от фиксированной комиссии в пользу процентной (0,5% вне зависимости от размера снятия). Сама по себе межбанковская комиссия напрямую на прибыль MasterCard не влияет. Однако в случае с новыми тарифами по трансграничным и внутрироссийским трансакциям речь идет о прямых доходах и прибыли MasterCard, отмечает издание.