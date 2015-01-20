Статс-секретарем — заместителем председателя Банка России с 21 января назначен Александр Торшин. Соответствующий приказ подписала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба регулятора.

Торшин, занимающий сейчас пост первого вице-спикера Совета Федерации, будет отвечать в ЦБ за вопросы взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Ранее Торшин уже занимал должность статс-секретаря — заместителя председателя Центробанка, а также пост статс-секретаря — заместителя гендиректора Агентства по реструктуризации кредитных организаций (ликвидировано в июле 2004 года). С января 2001 года Торшин стал членом Совета Федерации от правительства Республики Марий Эл, в январе 2002 года он был избран заместителем председателя верхней палаты парламента, а в 2008-м — первым вице-спикером Совета Федерации.



«Александр Порфирьевич (Торшин. — Прим. ред.) имеет обширный опыт работы на государственной службе. Его опыт в Совете Федерации имеет для нас особое значение, поскольку в Банке России его работа будет связана в первую очередь со взаимодействием с парламентом и органами исполнительной власти. Мы уделяем повышенное внимание законодательной работе, и одна из задач, стоящих перед Александром Порфирьевичем, — доносить позицию Центрального банка до парламентариев», — прокомментировала назначение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, также в круг обязанностей Торшина будет входить работа с регионами и взаимодействие с губернаторами. «Приоритеты здесь — разъяснение нашей политики, более плотное взаимодействие и получение обратной связи», — добавила Набиуллина, слова которой приводит пресс-служба ЦБ.